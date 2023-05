Veel lachen, maar succesteam De Dinkel trainde zich ook ‘helemaal kapot’: ‘Moeder zei: Ga toch eens uit!’

Het is een kleine reünie, deze avond in het Sportcafé van Dorper Esch in Denekamp. Iris Ruinemans-Westrik (48), Kirsten Vlieghuis (47), Marloes Mensink (49), Wendy Nijhof-Groeneveld (47) en Kitty van Beesten-Mensink (47) zitten pas een paar minuten bij elkaar en de verhalen over vroeger komen al op tafel. „Hoe oud waren we toen we begonnen bij De Dinkel? Een jaar of 6”, denkt Kitty hardop. Nog niet wetende dat ze met de rest van het team heel wat prijzen bij elkaar zou gaan zwemmen.