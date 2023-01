Veertien hechtingen na de après-ski: was FC Twente-shirt reden mishandeling?

Lachen om toiletda­mes en Veerloze Hoogheden Combinatie op gala van Nettelkörn­kes in Deurningen

DEURNINGEN - Verdeeld over twee avonden genoten bijna 900 bezoekers afgelopen weekend in sporthal 't Hoge Vonder van de gala-avond van CV de Nettelkörnkes. Ze kregen er optredens voorgeschoteld van onder meer La Diezzz, de Veerloze Hoogheden Combinatie (VHC), Oh de Twalet en Marie van Beernd.

30 januari