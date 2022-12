Vuistdik markeboek Tilligte-Lattrop-Breklenkamp brengt drie eeuwen op het platteland tot leven

Hoger aantal patiënten met breuken in ziekenhui­zen door ijsongeval­len, behalve in Almelo: ‘Alle gips ligt hier nog op de plank’

ENSCHEDE/WINTERSWIJK - De gladheid leidde tot een groot aantal ongevallen en drukte op de spoedeisende hulp. Zowel in het ziekenhuis MST in Enschede als in het SKB in Winterwijk. Het ZGT in Almelo was een uitzondering: daar was het niet drukker.

20 december