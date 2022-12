Waarom hebben juist nuchtere Twentenaren en Achterhoekers het geluk voor het oprapen?

„Dat is voor iedereen anders”, zegt Birgit Weustink (54). Naast haar rol als projectmanager bij het ministerie van Inzetbaarheid, begeleidt ze als professional coach en mindfulnesstrainer anderen in hun zoektocht naar geluk. In het dagelijks leven of op het werk. Nu licht ze een tipje van de sluier op. „Feit is: iedereen op de hele wereld wil gelukkig zijn, en iedereen definieert dat anders. Dat is voor sommigen al een zoektocht op zichzelf. Het hangt ook af van de levensfase waarin je zit.