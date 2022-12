Wat Tom (57) leerde van de bloemenwinkel die hij 4 maanden had? ‘Ondernemers hebben het best wel zwaar’

Twentse marketing­ex­pert over Mes­si-ge­waad: ‘Bij welk WK is het gelukt om dat iconisch moment zo in beeld te brengen?’

De ophef over het Jumbo-spotje met feestende bouwvakkers staat nog scherp op het netvlies. Voor sponsors lijkt het WK in Qatar gevaarlijk terrein. Maar is het dat ook werkelijk? Hoogleraar productmarketing aan de UT Jörg Henseler relativeert: „Europa is steeds minder belangrijk.”

19 december