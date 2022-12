We gaan de fietsers zonder licht en wandelaars op de snelweg nog missen

met video Paniek op school in Hengelo: leerlingen moeten telefoon halve dag inleveren: ‘Zit er 10 uur per dag op’

HENGELO - Een halve dag zonder telefoon. Het is de nachtmerrie van de meeste jongeren. Voor leerlingen van het Avila College in Hengelo is het donderdag werkelijkheid, tijdens een offlinedag op school. Hoe overleven ze dit? „Zo irritant dat je niet even kunt reageren op een appje.”

8:39