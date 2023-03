Weerseloër Guus Tijdhof voor zestien weken in de Dinkellandse raad: ‘Zo kan ik mooi ervaren of het iets is voor mij’

Toekomst van Oldenzaals zwembad Vonders­weij­de ter discussie: ‘Het moet wel betaalbaar blijven’

Een financiële molensteen om de nek van de gemeente Oldenzaal? Of een collectieve voorziening die per se in stand moet worden gehouden? Een meerderheid van de raad kiest vooralsnog voor het laatste. Maar sluiting van Sportcentrum Vondersweijde is niet langer een onbespreekbare optie voor alle fracties.