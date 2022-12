Wie sloeg Nick uit Enschede voor altijd halfblind tijdens het uitgaan? ‘Er moet gerechtigheid komen’

Inwoners van Weerselo en Tilligte opgelet: dit is waarom een auto ‘foto's’ maakt van huizen in de buurt

TILLIGTE/WEERSELO - Voor veel mensen zal het even schrikken zijn, wanneer er in de vroege ochtend of late avond een auto voor de deur stopt om foto’s te maken. In Tilligte en Weerselo gaat dit de komende maanden echter gebeuren. Wees gerust: het gaat om een auto die van verschillende huizen een warmtescan maakt.

