Willy Smellink 58ste hoogheid van ’n Lesten Stuuver uit Rossum

Willy Smellink (57) is zzp’er in de montage en heeft een eigen handelsonderneming, onder andere in kunstgras. Binnen ’n Lesten Stuuver is hij ook al jaren actief, waaronder als voorzitter van de Club van 100. Daarnaast is hij in het dorp betrokken bij toneelvereniging ATR en het Oranje Comité. Willy is getrouwd met Jolanda Smellink-Oosterbroek.