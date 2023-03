Winnen van periodetitel nieuw hoofdstuk in sprookjesboek van DTC’07: ‘Dit smaakt naar meer’

Als tuinieren niet kan door de sneeuw gaan de Oekraïense vluchtelin­gen in Oldenzaal en hun noabers wandelen op de Tankenberg

Heb je alles in huis gehaald om met je Oekraïense buren aan de slag te kunnen gaan in de Stadstuin 1862, gooit een onverwachte maartse sneeuwbui roet in het eten. Geen nood. Een wandeling over de besneeuwde Tankenberg is ook geschikt om elkaar beter te leren kennen.