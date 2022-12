Zanger Wouter Muller (75) plotseling overleden: de Enschedeër was de Boudewijn de Groot van de Indo’s

Aanwonen­den Bornse­straat tussen Weerselo en Saasveld willen actie zien van gemeente: ‘Ga mijn kleinkinde­ren niet opofferen’

WEERSELO - Er wordt hard gereden, de weg is smal, er rijdt veel vracht- en landbouwverkeer, de bermen zijn slecht en fietser komen in het gedrang. Mensen die aan de Bornsestraat wonen hebben er genoeg van. En dat laten ze woensdagavond horen op een infobijeenkomst in De Stiftsschool in Weerselo.

22 december