Zeven trailers, duizenden postduiven; Steghuis Transport uit Denekamp is er klaar voor: 'Tanks kunnen we bij Franse brandweer vullen’

Afdeling 9, een duivensportvereniging, brengt de trailers waarmee de duiven worden vervoerd al jaren onder bij Steghuis in Denekamp. De nieuwe hallen zijn luxer dan hiervoor, toen de trailers onder een simpele overkapping stonden. De realisatie van het nieuwe onderkomen had nogal wat voeten in aarde. „De vergunning liet lang op zich wachten, langer dan verwacht in ieder geval”, legt Gert Visser, voorzitter van Afdeling 9 Oost-Nederland, uit.