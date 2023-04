Zingende kinderen, ook burgemeester Joosten steekt handen uit de mouwen: in Noord Deurningen zijn ze maar wát blij

Dit rijksmonu­ment in Losser is vervallen, omdat de gemeente en de eigenaar het niet eens worden

Het was een dringende oproep die wethouder Jaimi van Essen in december deed aan de eigenaar van het rijksmonument Erve Wigger in Losser. De schuur moet opgeknapt worden en snel, anders zakt-ie in elkaar. Maar veel is er tot op heden niet gebeurd.