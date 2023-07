indebuurt.nl Tessa opent salon in Roombeek: 'Mooie huid en haren krijg je van binnenuit'

Beautyliefhebbers opgelet: binnenkort kan je voor haar- en schoonheidsbehandelingen bij kapsalon Tres Tess Hair Beauty en Spa in Roombeek terecht. De salon, die al in Almelo en Zwolle zit, krijgt een vestiging in Enschede. Tessa Tijhuis Trutmans – Oude Avenhuis (44) staat aan het roer: “We willen dat onze klanten, man of vrouw, er van top tot teen goed uit kunnen zien”