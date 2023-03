BBB scoort met 23 procent van de stemmen in Doesburg, FvD de grote verliezer

De stemming is uitstekend in Groessen en Loo: ‘Op weg naar een goede opkomst’

‘Goeiemorrege!’ Zo verbeten het toe kan gaan in de politiek, zo ontspannen is de sfeer vaak in stembureaus. Zeker in traditionele kerkdorpen als Groessen en Loo, waar relatief veel ouderen wonen, waar de betrokkenheid bij elkaar en bij de gemeenschap groot is en waar stemmen voor velen nog een vanzelfsprekendheid is.