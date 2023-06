Bereikbaarheid voorzieningen in Doesburg verbeterd: acht van de negen binnen kwartier fietsen

indebuurt.nl Hierom liggen er meterslan­ge oranje kabels door de hele Ketel­straat in Arnhem

Opvallend! In de Ketelstraat in Arnhem liggen sinds maandag 26 juni meterslange oranje kabels. Ze liggen verspreid over bijna de hele lengte van de winkelstraat. Waar zijn ze voor en waarom liggen ze daar? Je leest het hier.