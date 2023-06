Bewolkt in Doesburg vanochtend

Balen! Kleine beestjes verpesten zwemple­zier in Slingeplas en Stroom­broek

Minuscuul kleine beestjes verpesten het zwemplezier in delen van de Achterhoek. Waar al eerder bekend was dat in Stroombroek bij Braamt beter geen duik in het water genomen kan worden, daar meldde de provincie zich zondagochtend vroeg met de mededeling: blauwalg in de Slingeplas bij Bredevoort.