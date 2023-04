De Duitsers komen! Campings Liemers bomvol met Pasen

Boosheid in Groessen over nog steeds geen definitief besluit A15: ‘Hier hadden nog jaren mensen kunnen wonen’

Boosheid, ongeloof, in Groessen is de uitspraak van Raad van State over de A15 hard aangekomen. De bewoners hadden gehoopt op een definitief ja of nee, maar dat is er nog niet. ,,Wij ervaren dat als ongelooflijk en eigenlijk schandalig", stellen ze in een verklaring.