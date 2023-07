Doesburg gaat vooral huizen bouwen voor middensegment: ‘Behoefte aan koop tot 355.000 euro en huur tot 1.000 euro’

Alisa uit Oekraïne moet volle mep college­geld gaan betalen: ‘Ik kom stil te staan’

Oekraïense vluchtelingen studeerden het afgelopen jaar tegen het reguliere collegegeld à 2209 euro. Maar wie komend studiejaar wil starten aan een hogeschool of universiteit moet veel dieper in de buidel tasten. ,,8000 euro per jaar kan ik écht niet betalen’’, zegt Alisa Vyshnevetska uit Arnhem.