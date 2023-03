Gewonden door frontale botsing in Doesburg: traumahelikopter landt, weg in beide richtingen dicht

Extra ogen in de ‘rode loper naar het centrum’ van Arnhem: ‘Met camera’s is de pakkans van winkeldie­ven groter’

Ondernemers en wijkagenten zijn blij met het cameratoezicht in de Steenstraat en omgeving. ,,Het is weer een wens die wij als ondernemers in vervulling zien gaan”, zegt ondernemer Eelco Iedema.