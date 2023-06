Half bewolkte middag en avond in Doesburg

Het halve dorp maakte zich druk over deze beuk en kijk, hij is gered: ‘Wij willen geen ruzie met de buren’

Een rode beuk in Dieren had zulke grote, afhangende takken dat ze over de graven op de Joodse begraafplaats hingen. De boom moest weg, besloot de beheerder. Maar na massale protesten mag hij toch blijven. ,,We hebben ons vergist.”