Handtekeningenactie om auto in centrum Doesburg te kunnen parkeren

Wordt 2023 niet alleen het jaar van het konijn, maar ook het jaar van de terugkeer?

Gaat 2023 niet alleen het jaar van het konijn, het jaar van de meervleermuis maar óók het jaar van de terugkeer worden? Het zou zomaar eens kunnen: Davy Pröpper draaft weer in een Vitesse-shirt rond, in Brazilië hebben ze hun oude president Lula terug en in politiek Den Haag wordt er in achterkamertjes weer wat gepraat over het Nationaal Historisch Museum.

8 januari