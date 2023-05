Het weer wordt warmer in Doesburg

Met Video | Update Loes Luca gaat het theater in met ode aan Harry Bannink, ‘De man met de 3000 liedjes’

Twee theaters in Enschede organiseren in de tweede helft van juni een festival om componist en musicus Harry Bannink te eren. Het eerbetoon bestaat onder meer uit het theaterconcert In De Ban Van Bannink, met Loes Luca en Maartje van de Wetering, dat ook in Nijmegen, Arnhem en Doetinchem wordt opgevoerd.