Kasteelschip en Trotsmarkt naar Doesburg: Montmartre Markten keren niet terug

Voormalig Nu­on-top­man en suikeroom van Vitesse Tobias ‘Tob’ Swelheim overleden

Voormalig topman van energiebedrijf Nuon, Tobias ‘Tob’ Swelheim, is maandag overleden. Hij werd 85 jaar. Dat maakte Vitesse woensdagavond bekend. Swelheim stak in zijn periode bij Nuon veel geld in de Arnhemse club en wilde die eind vorige eeuw samen met voorzitter Karel Aalbers tot grote hoogten opstuwen.

