Kinderen genieten van warme klanken van beroemde trompettist en achterbuurman Eric

Een jazzheld voor velen, maar nog onbekend voor de meeste schoolkinderen in Doesburg. Trompettist Eric Vloeimans trad vrijdag met cellist Jörg Brinkmann en slagwerker Dirk-Peter Kölsch op in het stadje waar hij al jaren met plezier woont. ,,We hebben de kinderen vooraf filmpjes laten zien van Eric. Op YouTube is genoeg te vinden”, vertelde Marieke Vermeulen, directer van basisschool De Horizon.

Vloeimans (59) is een van de beste trompettisten van Nederland en een grote naam in de internationale muziekwereld. Hij was regelmatig te zien in het televisieprogramma De Wereld Draait Door en maakte een plaat met de eveneens zeer succesvolle DJ Armin van Buuren, die fan is van Vloeimans.

Quote Ook wij hadden Eric op school kunnen ontvangen, maar de Gasthuis­kerk is bij ons om de hoek. De beleving is heel anders. Prachtig Marieke Vermeulen

Het scholenproject is bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe muziek een verhaal kan vertellen en versterken. Vloeimans was te gast op de drie Doesburgse basisscholen. Vrijdag bezocht hij in de ochtend De Wetelaar en in de middag genoten de kinderen van De Horizon in de Gasthuiskerk (Podium Doesburg) van de jazztrompettist. ,,Wij hadden Eric op school kunnen ontvangen, maar de Gasthuiskerk is bij ons om de hoek. De beleving is heel anders. Prachtig”, aldus Vermeulen.

De kinderen vonden het optreden en de verhaaltjes die Vloeimans vertelde prachtig; ze hingen aan zijn lippen.

Handtekening

Vorige week al was de Doesburger al te gast op de Anne Frank Montessorischool in Doesburg en daar wilden na afloop een aantal kinderen een handtekening van de trompettist, maar Naut niet. ,,Nee hoor, als ik een handtekening van Eric wil vraag dan loop ik wel even naar hem toe. Hij is mijn achterbuurman”, zei de tienjarige.

Vloeimans is in Doesburg actief betrokken bij lokale muzikale initiatieven en podia. Het scholenproject wordt gefinancierd door Gestichten Doesburg, een stichting die zich sterk maakt voor het behoud van het Doesburgs cultureel en monumentaal erfgoed.

