Koken met Marie: Falafelrol met tahin en kruidige yoghurtsaus

Deze knalroze zaak is verdwenen van het Gele Rijders Plein in Arnhem

De zaak was knalroze, het eten mierzoet en de eigenaren waren een vader en twee zoons uit Arnhem. Het gaat over Wow Waffle. Bij de zaak aan het Gele Rijders Plein scoorde je lekkernijen in een kleurrijke setting. Tot nu, want de wafelwinkel is verdwenen.