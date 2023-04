Koken met Marie: Ovengebakken toetje met appel, bosbes en tijm

Afval uit het buitenland verbranden gebeurt hier al jaren: beter voor het klimaat, zegt ook Vollen­broek

De afvalverwerkers in Duiven en Weurt verbranden net als andere installaties in Nederland al jaren huishoudelijk afval uit Engeland, België en Duitsland. De reden is een gebrek aan capaciteit in de herkomstlanden en de kortste afstand naar de installatie.