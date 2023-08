Mieke uit Doesburg wint megaprijs: Vijftien jaar lang een vakantie naar keuze ter waarde van 10.000 euro per jaar en dat tweemaal

Arnhemse Willemstun­nel twee weekenden achter elkaar dicht; verkeersre­ge­laars voor ASM Festival

De Willemstunnel in het centrum van Arnhem wordt twee weekenden achter elkaar voor alle verkeer afgesloten. In die weekenden wordt het asfalt in de onderdoorgang vernieuwd. Weggebruikers worden bovenover omgeleid via Willemsplein en Nieuwe Plein, maar moeten wel rekening houden met hinder.