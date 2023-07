Na zeven jaar verbouwing is de Ridderzaal uit 1286 nu eigentijdse expositieruimte Lalique Museum

Update Vrouw (40) overleden bij botsing met truck in Doetinchem, bedrijven­kring slaat alarm: ‘Pak onveilige rotondes nu snel aan’

Een 40-jarige vrouw is donderdagmorgen om het leven gekomen bij een botsing op een rotonde in Doetinchem. De plaatselijke bedrijvenkring slaat alarm en wil nu snel actie, wat dat ook kost. ,,Want een mensenleven is onbetaalbaar.”