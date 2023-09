Opknap stadskantoor Doesburg in Beinum 600.000 euro duurder dan gedacht: klimaatinstallatie is op

Al gesloten zwembaden gaan weer open vanwege tropisch weer

Buitenzwembaden in de Achterhoek gaan deze week extra open vanwege het verwachte warme weer. Het zwembad in Hengelo zou eigenlijk al dicht zijn, maar deze week kan daar toch nog gezwommen worden. Ook in Hoog-Keppel, Wehl, Terborg, Ruurlo en Vorden zij de openingstijden ruimer.