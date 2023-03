Verbazing over keuze locatie voor ‘Kom veilig thuis’-spandoek: ‘Dat dit kan, onbegrijpelijk'

Verbazing bij fietsers en wandelaars als ze de Kraakselaan in Doesburg oversteken. Ter hoogte van de provinciale rotonde hangt een spandoek van Veilig Verkeer Nederland met de tekst ‘Rij mono’ en ‘Kom veilig thuis’.



Maar waarom op die plek en hoogte? Een groepje tieners op de fiets houdt even in om de weg goed af te speuren en steekt dan snel over.



De fractie van de VVD in Doesburg constateert dat het doek het uitzicht belemmert en dat het de kruising gevaarlijk maakt. De partij wil dat het doek wordt weggehaald.



Omdat op dit punt ook veel scholieren oversteken, is het college gevraagd het doek weg te halen of te verplaatsen.