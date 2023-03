Wooncomplex in Doesburg is klaar, maar duizendknoop houdt trap nog een jaar tegen

indebuurt.nl Arnhem krijgt vegan sushibar: 'Geen vis nodig om lekkere sushi te maken'

Zalm en tonijn van tapioca en garnalen van aardappel, say what?! Volgens David Leijgraaff, eigenaar van Vegan Sushi Bar, heb je ‘geen dierlijke producten nodig om overheerlijke sushi te maken’. Hij heeft twee vestigingen van zijn plantaardige sushirestaurant in Amsterdam en opent er binnenkort een in Arnhem.