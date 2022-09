100 euro korting voor iedereen, 50 miljoen voor scholen en geen hondenbelasting meer; begroting Doetinchem is goednieuwsshow

Doetinchem­se kazematten alleen virtueel te bekijken: ‘Zonde dat je zoiets bijzonders niet zichtbaar maakt’

DOETINCHEM - De kazematten in het centrum van Doetinchem worden voorlopig alleen virtueel zichtbaar gemaakt. Het verdedigingswerk is straks ter plekke te zien via een app en daarnaast in het Stadsmuseum bij de maquette van historisch Doetinchem.

