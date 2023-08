5 gekke regels waar we ons in Doetinchem aan moeten houden

Deze Achterhoek­se gemeente krijgt bijna 50 tiny houses

Volgend jaar wordt begonnen met het plaatsen van in totaal 49 zogenoemde flexwoningen op 6 locaties in Oude IJsselstreek. De gemeente heeft hierover overeenstemming bereikt met GeWOONhout en Koopmans in Wehl. Zij gaan de flexwoningen ook exploiteren.