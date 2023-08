A12 tussen Arnhem en Duitse grens in beide richtingen wekenlang dicht; half uur langer onderweg

Meerdere kopers voor leegstaan­de basis­school: ‘We willen geen projectont­wik­ke­laar met dure woningen’

Voor de leeggekomen basisschool in buurtschap Bekveld bij Hengelo zijn meerdere gegadigden. De gemeente Bronckhorst lijkt aan te sturen op de komst van woningen. De buurtvereniging, die pleit voor een ontmoetingsplek mét betaalbare woningen in de school, is kritisch.