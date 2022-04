Aanleg stroomlijn Liander gestopt omdat man onwel wordt bij graafwerk: onderzoek naar vervuilde grond

Omwonenden Het Weerdje steunen opvang, maar vrezen aantal: ‘300 Oekraïners is echt te veel’

Omwonenden van voormalig zorgcentrum Het Weerdje in Doetinchem zijn bezorgd over het aantal vluchtelingen uit de Oekraïne dat mogelijk in het vrijwel leegstaande complex wordt gehuisvest. Dat er plek wordt gemaakt voor Oekraïners staat niet ter discussie, wel het feit dat het er maximaal 300 kunnen worden.

29 maart