Achterhoek ligt voor op schema met huisvesten van statushouders

Opvallend is vooral dat er het eerste half jaar al 57 statushouders zijn ondergebracht in woningen in de gemeente Doetinchem. Terwijl de centrumgemeente eerder juist een zorgenkindje was: over 2021 moesten 82 mensen vanuit de asielzoekerscentra (azc’s) worden gehuisvest in de gemeente, met 20 was dat eind december vorig jaar niet gelukt.



Die 20 kwamen er voor de eerste helft van 2022 bij, zodat Doetinchem voor 60 statushouders aan de lat stond. Maar juist de eerste helft van dit jaar verliep de huisvesting uitstekend: 57 statushouders zijn nu onderdak, waarmee de achterstand vrijwel is weggewerkt.



Of dat komt omdat de huurwoningmarkt inmiddels iets minder overspannen is, is onduidelijk.