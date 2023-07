Achterhoekse doelman Guus Vaags geniet Down Under: ‘Die zes zakken stroopwafels zijn inmiddels op’

Vreden ontsnapt aan ramp na groot gaslek; klanten supermark­ten geëvacu­eerd

De Duitse grensplaats Vreden is dinsdag urenlang in de ban geweest van een groot gaslek. In de kelder van een huis aan de Wüllener Strasse werd bij bouwwerkzaamheden even na kwart over tien 's morgens een gasleiding beschadigd waardoor aardgas vrij wegstroomde.