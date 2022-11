Achterhoekse sneltrein stap dichterbij nu provincie 75 miljoen beschikbaar stelt, mits het Rijk dat ook doet

Nog veel vraagte­kens rond komst sneltrein richting Achterhoek; onderzoe­ken naar geluid en trillingen

DOETINCHEM/ ARNHEM - Of er ongeveer 60 miljoen euro vanuit het rijk hierheen komt voor de nieuwe sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem, wordt in november duidelijk. De provincie rekent daar wel op en dan is het de bedoeling dat in 2026 de eerste sneltrein gaat rijden op het traject.

13 oktober