Achtste lid Suske-en-Wiskebende zit nu ook vast en wordt verdacht van betrokkenheid bij drugslab

De 46-jarige Doetinchemmer H. is recent opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een eerder dit jaar ontmantelde drugslab in Didam. H. is daarmee het achtste lid van een groep drugscriminelen die ook wel de Suske-en-Wiskebende wordt genoemd.