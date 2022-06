Actie tegen huiselijk geweld onder ouderen in Achterhoek: ‘Het zijn vaak uitingen van liefde, die overgaan in onmacht’

De afgelopen jaren heeft met name kindermishandeling veel aandacht gekregen in de media. Steeds vaker komen er nu ook meldingen binnen van ouderenmishandeling.



De gemeente Oude IJsselstreek heeft al aangegeven extra te willen investeren in het voorkomen van deze vorm van mishandeling. ,,Het is goed dat daar meer aandacht voor komt”, weet Ron Berendsen van Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland.



,,Het gaat vaak sluipenderwijs. Mensen hebben vaak zelf niet in de gaten in welke situatie ze terecht komen. Ik kom van alles tegen en daarbij gaat het lang niet altijd om lichamelijke mishandeling, maar ook psychische mishandeling, overbelaste mantelzorg en financiële uitbuiting.”