Aimée lijkt een beetje op haar pony Avalon: ‘Ik ga voor haar door het vuur’

Mirjam de Jonge, van kastelein tot columnist: ‘Schrijven is voor mij een uitlaat­klep’

DOETINCHEM - Wie is Mirjam de Jonge (48)? Veel Doetinchemmers leerden haar kennen als hét gezicht van eetcafé IJsselkade, het hippe pop-up-restaurant aan de Oude IJssel bij de binnenstad. Vanaf half april schrijft ze een keer in de twee weken op vrijdag een column in deze krant.

12 april