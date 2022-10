Al drie jaar failliet Nannoka Vulcanus krijgt mogelijk alsnog 1 miljoen euro schadevergoeding

Provincie in gesprek met nieuwe eigenaar Vulcanus om milieuver­gun­ning

LANGERAK - De provincie Gelderland wil in gesprek met Vulcanus Casting over een nieuwe milieuvergunning voor de ijzergieterij in Langerak. Het bedrijf is na het faillissement in februari, vorige week (28 maart) overgenomen door Machine Fabriek Elburg.

8 april