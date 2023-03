Als het aan de gemeente Doetinchem ligt, krijgt iedere asielzoeker al een baantje

In Doetinchem maken 32 asielzoekers die in de crisisnoodopvang in de stad verblijven, al heel voorzichtig kennis met het Nederlandse arbeidsleven. Pas als de wet wordt aangepast, kunnen ze echt aan het werk. Maar in Doetinchem willen ze daar niet op wachten.