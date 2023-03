Amphion herdenkt bombardementen met vertoning van twee Doetinchemse oorlogsdocumentaires

Wie zich 78 jaar na dato wil onderdompelen in de laatste oorlogsdagen van maart en begin april 1945 in Doetinchem kan dinsdag 21 maart terecht in het filmhuis van Amphion. Vanaf 14.00 uur zijn dan de lokale documentaires Meneer Kees en Meneer Henk en Met het begin van de lente te zien.