Automobilist ziet motorscooter over het hoofd: slachtoffer naar het ziekenhuis

De Graafschap zonder Korte en Hillen tegen Jong PSV: ‘We hebben het vaak lastig met Jong-teams’

De Graafschap kan in de uitwedstrijd niet beschikken over de geblesseerde Giovanni Korte en de geschorste Rio Hillen. Interim-trainer Richard Roelofsen beseft dat de Doetinchemse club moet winnen om volop in de race te blijven voor een plek in de play-offs voor promotie naar de eredivisie.