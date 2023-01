AZSV-speler Jonathan Goosen moet vrezen voor zware straf: ‘Ik ben niet handtastelijk geweest’

Fietser raakt ernstig gewond aan been door botsing tegen hek in Doetinchem

DOETINCHEM - Onder de Energiebrug in Doetinchem is dinsdagmiddag een fietser ernstig gewond geraakt aan zijn been bij een eenzijdig ongeval. De fietser wilde vanaf de Huet onder de fietsbrug door richting stad. Hij reed vermoedelijk met een flink vaartje, schrok van een tegenligger, week uit en botste tegen een ijzeren hek.

