Bakkerij Kaspers kan de ovens laten branden omdat kerstorders vooruit zijn betaald

Schoollei­ding schakelt hulp in voor ouders en personeel met vragen over verdachte juf in zaak Sem Vijverberg

DOETINCHEM - De leiding van de school in Doetinchem waar de vrouw werkt die is opgepakt in verband met de zaak Sem Vijverberg, heeft professionele hulp ingeschakeld voor ouders en personeel met vragen over deze zaak.

22 september