Basar Önal is happy: ‘Blijf liefst nog jaar bij De Graafschap’

Twitter staat er de hele zomer al vol mee. Dan wil PEC Zwolle Doetinchemmer Basar Önal inlijven. Een week later is het Burnley FC in Engeland en maandag werd stellig gebracht dat de Turkse topclub Galatasaray al rond zou zijn met de speler die maandag in Amsterdam tegen Jong Ajax (1-2 winst) de eerste treffer van De Graafschap in dit seizoen maakte.