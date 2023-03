BBB-voorman Rik Loeters voelt de druk na ‘fantastische’ exitpoll: ‘We krijgen enorm veel steun’

Loeters noemt die voorspelling ‘fantastisch’. De Didamse BBB-voorman glundert van oor tot oor. Die enorme verkiezingswinst in Overijssel belooft ook voor hem en zijn Gelderse partij wat, denkt hij.



Want de Gelderse BBB had in de laatste peilingen evenveel zetels als de Overijsselse BBB. ,,Ik voel de druk op mijn schouders. We hebben als BBB-lijsttrekkers veel contact onderling en ik kan natuurlijk niet degene zijn met de minste zetels.”